В ГД допустили повышение призывного возраста осенью Зампред думского комитета по обороне Швыткин допустил повышение призывного возраста к осени

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Повышение призывного возраста может произойти к осеннему призыву, считает заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин. В беседе с НСН он отметил, что весенний призыв будет проходить в рамках старых правил, поправки по изменению призывного возраста не вносились. Зампред уточнил, что для этого будет необходимо менять законодательную базу.

Пока поправки не внесены. Никто из правительства, поскольку Минобороны входит в его состав, с этим не выходил. На уровне нашего комитета эта инициатива не обсуждается. Считаю, что весной призыв будет осуществляться в таком же порядке, как ранее, — рассказал Швыткин.

Зампред не исключает, что подобные изменения могут осуществить к осеннему призыву. Он объяснил, что сейчас говорить об этом рано, потому что законодательная инициатива может вообще не поступить. Если говорить о весеннем призыве, по словам Швыткина, он будет проходить без повышения призывного возраста до 30 лет.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин поддерживает идею повышения призывного возраста. Он отметил, что для принятия такой законодательной инициативы Минобороны РФ должны предоставить аргументированную точку зрения по данному вопросу.

В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно вводить изменения призывного возраста. По словам Шойгу, необходимо увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный возраст поднять до 30 лет.