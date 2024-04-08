В ГД дали оценку действиям властей во время паводка в Оренбургской области Депутат Матвеев призвал к обоснованности претензий от жителей Орска

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Власти Оренбургской области и Орска не виноваты в катастрофическом паводке, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Матвеев. Он также выразил надежду, что жители будут поддержаны на федеральном уровне.

Природная стихия в реальном смысле слова вышла из берегов, и валить все в этой ситуации на власти, наверное, неправильно. Конечно, люди взволнованы, у многих погибло все имущество. Претензии людей обоснованы, но сам факт того, что губернатор вышел к людям, пригласил инициативную группу — факт позитивный. Если власти планируют разговаривать с людьми открыто, то бояться того, что люди их снимают — не нужно, — сообщил депутат.

Он добавил, что поддержка населения будет на федеральном уровне. Но сначала, для того чтобы подсчитать ущерб и выплатить людям реальные деньги, нужно остановить наводнение и обеспечить безопасность.

Ранее в администрации Орска заявили, что после прорыва дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской в Орске в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек. На местах работают представители властей и группа спасателей с плавсредствами. Они вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.