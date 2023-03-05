В ФСО раскрыли истинную причину смерти Сталина Советник главы ФСО Девятов: Сталина не отравили, он умер от инсульта

Фото: Global Look Press

Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили)

Бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Советского союза Иосифа Сталина никто не отравлял, заявил в беседе с РИА Новости советник главы Федеральной службы охраны РФ, доктор исторических наук Сергей Девятов. Он отметил, что экс-главу ЦК поразил инсульт, который впоследствии и привел к смерти.

Все происходившее 70 лет назад известно достаточно подробно, и версия с отравлением не имеет основы для существования. <...> На сегодняшний день опубликована история болезни Сталина, где в том числе есть и информация о последних днях жизни уже после поразившего его инсульта. С медицинской точки зрения, с точки зрения клинической картины, там все отчетливо понято, — сказал Девятов.

Он подчеркнул, что официальную причину смерти подтвердили и врачи из одного профильного медцентра, куда отправлялась медицинская книжка Сталина. По словам сотрудника ФСО, у экс-главы ЦК была серьезная и подготовленная система охраны. Он утверждает, что убить Сталина было практически нереально.

Действительно, из той комнаты — Малой столовой, где у Сталина случился удар и где он упал, есть дверь помимо входной двери, ведущей наружу. Но дело в том, что и дом Сталина, и парк вокруг него были очень плотно прикрыты охраной. Причем это была многослойная охрана, — поделился доктор исторических наук.

Ранее историк и журналист Валерий Бурт рассказал, что в любимый московский ресторан советских государственных деятелей Иосифа Сталина и Лаврентия Берии «Арагви» всегда привозили свежие продукты прямиком из Грузии. По его словам, блюда в заведении были настолько вкусные, а цены такие низкие, что туда постоянно заходили и другие члены Коммунистической партии.