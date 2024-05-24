В ФСБ заявили о причастности военной разведки Украины к теракту в «Крокусе» Бортников: военная разведка Украины напрямую связана с терактом в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главное управление разведки Минобороны Украины напрямую связано с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ директор ФСБ России Александр Бортников. Он также отметил, что следствие продолжается, передает ТАСС.

Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины, — сказал Бортников.

Глава ФСБ заверил, что все обстоятельства совершенного теракта будут установлены. Бортников также подчеркнул, что каждый причастный к данному преступлению понесет наказание. Как заявил руководитель спецслужбы, при помощи коллег из СНГ установлено: готовила и финансировала террористов группировка «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Украина неоднократно отвергала причастность к атаке на посетителей концертного зала. Об этом говорил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк и сам Владимир Зеленский. Той же позиции придерживаются США. Представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон подчеркнула, что ответственность за атаку несет ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

21 мая стало известно, что четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» отказались обжаловать постановления о продлении им срока содержания под стражей. Согласно картотеке столичных судов общей юрисдикции, другие фигуранты оспорили пролонгацию.