В ФСБ заявили, что часть российских пограничников остается в Армении Бортников: часть российских пограничников останется в Армении

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Кандидат на должность директора Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что часть российских пограничников останутся в Армении, передает корреспондент NEWS.ru. Уточняется, что они будут охранять границу Армении с Турцией и Ираном.

Наше присутствие в лице пограничников в Армении остается, — сказал он в Совете Федерации.

При этом Бортников отметил, что Ереван обратился к Москве с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ с линии разграничения, такое решение уже принято. Также по просьбе армянской стороны будет закрыт пограничный пункт в ереванском аэропорту Звартноц, сообщил он.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов положительно оценил переговоры с Арменией, направленные на подписание мирного договора, отметив при этом, что ожидания от соглашения между двумя странами должны быть реальными. Он также добавил, что переговоры с его армянским коллегой Араратом Мирзояном в Алма-Ате стали большим шагом в переговорах по мирному процессу.

В свою очередь Мирзоян, комментируя прошедшую в Казахстане встречу, заявил, что она была конструктивной. По его словам, переговоры продолжаются в духе неоднократно озвученных преобразований.