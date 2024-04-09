В ФСБ рассказали о связи Украины с террористическим подпольем Бортников: теракт в «Крокусе» указал на связь Киева с террористическим подпольем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокус Сити Холле» указывает на то, что Украина и страны Запада используют в России членов международного террористического подполья, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев и его западные покровители организуют «варварские» преступления.

Организуют совершение самых варварских преступлений на территории нашей страны. При этом они используют в качестве исполнителей преступлений в том числе членов международного террористического подполья, — заявил Бортников.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что за теракт в «Крокус Сити Холле» необходимо наказать Украину. По его словам, имеющейся информации о причастности Киева достаточно. В то же время он добавил, что нужно сначала дождаться полного завершения следственных действий, а затем решения суда.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в свою очередь отмечал, что Запад будет «вилять, тянуть время» и продолжит говорить о непричастности Украины к теракту в Подмосковье. Парламентарий подчеркнул, что к происшествию причастны именно западные спецслужбы, которые сильно просчитались, надеясь, что террористов ликвидируют при попытке задержания.