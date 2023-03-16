В ФСБ объяснили причину взрыва в погрануправлении в Ростове-на-Дону ФСБ: возгорание на складе ГСМ в Ростове-на-Дону привело к взрыву

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В гаражном боксе погрануправления ФСБ по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ), передает ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей ведомства. В ФСБ добавили, что в результате этого произошел взрыв.

В гаражном боксе погрануправления ФСБ по Ростовской области произошло возгорание ГСМ, что привело к взрыву, — сообщили в ведомстве.

Глава области Василий Голубев отметил, что причиной пожара в здании пограничного управления ФСБ стало замыкание электропроводки. По его словам, из-за распространившегося огня произошел взрыв емкостей с горюче-смазочными материалами.

Пожар в здании пограничного управления ФСБ на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону произошел 16 марта около полудня. Очевидцы сообщали, что перед задымлением в здании был слышен взрыв. Ряд Telegram-каналов отметили, что взрыв произошел на складе ФСБ.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что в результате пожара один человек погиб, двое пострадали. По информации источника «112», также спасатели продолжают поиски трех человек, которые должны были находиться в здании погранслужбы ФСБ. Впоследствии открытое горение было ликвидировано.