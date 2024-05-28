В ФСБ назвали виновных в миграционном кризисе на границе с Финляндией ФСБ: миграционный кризис на границе России и Финляндии спровоцирован Хельсинки

Фото: Артем Ершов/NEWS.ru

Миграционный кризис на границе России и Финляндии на самом деле был спровоцирован Хельсинки, заявил в интервью РИА Новости руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов. По его словам, соседняя страна незадолго до наплыва иностранцев сама обещала предоставить убежище всем желающим, что стимулировало поток выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.

В действительности «миграционный кризис» спровоцирован самими властями Финляндии. В частности, незадолго до так называемого наплыва иностранных мигрантов из России в западных СМИ и соцсетях финляндской стороной активно размещалась информация о готовности Хельсинки предоставлять убежище всем иностранцам, включая лиц, прибывших в республику незаконно, — написал он.

Финляндия, вступившая в НАТО в апреле 2023 года, в декабре полностью закрыла сухопутную границу с Россией. В Хельсинки обвинили Москву в росте потока мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Позже власти Суоми запретили прогулочным судам из РФ пользоваться пунктами пропуска в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

Ранее министр обороны страны Антти Хяккянен предположил, что правительство Финляндии может открыть границу с Россией, если вступит в силу закон о беженцах. Глава ведомства добавил, что в настоящее время проект находится на стадии доработки.