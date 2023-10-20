В Финляндии рассказали подробности расследования ЧП на Balticconnector В Финляндии сосредоточили расследование повреждения газопровода на судне КНР

Фото: IMAGO/Mikko Stig/Global Look Press

Центральная криминальная полиция Финляндии в настоящее время сосредоточена на выяснении причастности китайского судна Newnew Polarbear к повреждению газопровода Balticconnector, сообщается на сайте полиции. При этом расследование подтвердило, что ущерб был причинен внешней механической силой, и, исходя из имеющейся информации, не предполагается, что ущерб был вызван взрывом.

В ходе предварительного расследования полиция установила, что передвижения китайской судоходной компании Newnew Polar Bear, работающей под флагом Гонконга, соответствуют времени и месту повреждения трубы. По этой причине полицейское расследование в настоящее время сосредоточено на выяснении причастности корабля, — сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что подводный газопровод Balticconnector, расположенный между Финляндией и Эстонией, был перекрыт из-за возможной утечки поcле того, как оператор зафиксировал стремительное падение давления. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoо.

Президент РФ Владимир Путин назвал «чушью собачьей» утверждения о возможной причастности России к подрыву газопровода Balticconnector. По его мнению, такие заявления призваны лишь отвлечь внимание от теракта Запада против «Северных потоков».