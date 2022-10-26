В ФАС разъяснили правила маркировки рекламы в Telegram ФАС заявила о необходимости маркировки рекламы в публичных каналах Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маркировать рекламу в Telegram не нужно только в том случае, когда сервис используется в качестве мессенджера для обмена сообщениями. Посты в каналах маркировать нужно, говорится на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) .

В случае если «Telegram» используется для донесения информации широкому кругу пользователей посредством предлагаемых сервисных возможностей (через Telegram-каналы), то такая реклама подпадает под действие Закона о рекламе и требует маркировки, — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении «МегаФона» за необоснованное повышение тарифов в среднем на 12%, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе проверки выяснилось, что рост затрат компании не соответствует доходам, получаемым от повышения цен. По мнению специалистов, это может привести к ущемлению интересов потребителей.

Ранее ФАС сообщила, что ПАО «МТС» нарушило антимонопольное законодательство, необоснованно повысив стоимость своих услуг. Оператору связи было предписано снизить тарифы. По данным ФАС, услуги связи от МТС подорожали более чем на 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%.