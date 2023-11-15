Захарова указала на попытки ЕС скрыть проблемы «санкционной вакханалии» Захарова: в Европе все больше задумываются, для каких целей затевались санкции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Европы все больше стали задаваться вопросами о том, для чего были нужны антироссийские санкции, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, учиненная Брюсселем «санкционная вакханалия» не нанесла ожидаемого удара по экономике России. Трансляция выступления велась на YouTube-канале ведомства.

О последствиях учиненной Брюсселем санкционной вакханалии для самого Евросоюза ни Урсула фон дер Ляйен, ни Жозеп Боррель ни другие еэсовские официальные лица не говорят. Они просто обходят это стороной, потому что есть о чем умалчивать, — сказала Захарова.

Она отметила, что со второго квартала 2023 года экономический рост в Евросоюзе окончательно «выдохся, он нулевой». Например, продолжила Захарова, в Германии, которая некогда была локомотивом европейской экономики, ВВП в третьем квартале этого года сократился на 0,4%, а промышленность — на 3,7%. Кроме того, у большинства стран ЕС образовался хронический дефицит бюджетов, указала представитель МИД.

Вместе с тем Россия успешно адаптируется к санкциям и будет продолжать это делать, подчеркнула Захарова. Она напомнила, что сейчас в стране установилась рекордно низкая безработица, прирост ВВП к концу 2023 году ожидается на 2,8%, а промышленность за девять месяцев подросла на 3,3%.

Тем временем Еврокомиссия составила осенний прогноз, из которого следует, что ряд государств ЕС столкнутся с экономическим спадом до конца 2023 года. Самое значительное снижение показателей фиксируется в Эстонии — 2,6%. За ней следуют Ирландия с результатом 0,9% и Германия, чьи показатели опустятся на 0,3%.