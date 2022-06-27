Еще в одном районе Крыма ввели режим ЧС Глава администрации Белогорского района Крыма Перелович сообщила о введении режима ЧС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов на набережной в Крыму

В Белогорском районе Крыма ввели режим ЧС, передает ТАСС со ссылкой на главу районной администрации Галину Перелович. Отмечается, что река Карасёвка вышла из берегов, в результате чего произошло подтопление десятков домов. Жильцов эвакуируют в пункты временного размещения.

Есть село, где подтоплено больше 20 домов, подтопило город, эвакуирован детский интернат, школы затоплены. У нас введен режим чрезвычайной ситуации в городе и районе. Население эвакуируем, размещаем в школах, у нас есть где разместить, материальный запас есть, — сказала собеседница.

Власти также призвали жителей района кипятить воду перед употреблением и в ходе приготовления пищи.

Согласно данным республиканского Гидрометцентра, в Белогорске за прошедшую ночь выпало 22 мм осадков, что является почти месячной нормой для региона. Также отмечается, что в Белогорском районе продолжают идти дожди.

Накануне сообщалось, что в Симферополе и в Симферопольском районе Крыма из-за проливных дождей было подтоплено около трех сотен участков и домов. Жители выложили в Сеть видео подтопленных частных и многоэтажных домов. Некоторые не могут выйти из своих домов, пока не спадет уровень воды. Там также был введен режим ЧС.