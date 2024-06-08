В экзамене для мигрантов могут ввести устную часть Рособрнадзор: в экзамене для мигрантов может появиться устная часть

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

В экзамен для мигрантов может быть введена устная часть, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева. По его словам, у Рособрнадзора готовы все необходимые для этого методики.

Самое главное изменение, о котором всегда говорил Рособрнадзор и которое должно быть внедрено — это введение устной части. У нас все методики и подходы готовы, это должно быть решение комиссии специальной, решение правительства, — заявил Музаев.

По словам главы ведомства, провести необходимые изменения можно в кратчайшие сроки, при этом во время экзамена будет необходимо обеспечить видеофиксацию. Это поможет предотвратить проблемы в случае сомнений насчет того, как тот или иной мигрант получил аттестат.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова заявляла, что после скандалов во время ЕГЭ необходимо ввести четкие рекомендации по приему экзамена на федеральном уровне. По ее словам, инициативу о реализации таких правил вынесут на заседание комитета нижней палаты парламента уже 10 июня.

До этого зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что не верит в скорую отмену ЕГЭ. Однако он выступил за изменения формата проведения выпускного экзамена.