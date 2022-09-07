В «Единой России» предложили дату референдумов в Донбассе Турчак: правильно провести референдумы в Донбассе 4 ноября

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак считает, что провести референдумы в Донбассе и подконтрольных ВС РФ территориях Украины было бы правильно 4 ноября, сообщает РИА Новости. Политик связал свой выбор даты с тем, что в этот день отмечается праздник Дня народного единства. По мнению Турчака, таким образом население данных территорий станет частью русского мира.

Правильно провести референдумы на Донбассе и в освобожденных территориях 4 ноября, — заявил Турчак.

Член «Единой России» подчеркнул, что о желании провести референдум говорят сами жители Донбасса и подконтрольных РФ территорий. Турчак отметил, что население готово к объединению с Россией.

Донецк, Луганск и многие другие русские города, наконец, вернутся в родную гавань. А Русский мир, разделенный сейчас формальными границами, снова обретет свою целостность, — добавил Турчак.

Ранее первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что большая часть жителей Донбасса, Херсона и Запорожья хочет присоединения к России. По его словам, проведение референдума абсолютно легитимно и российская сторона с уважением отнесется к любому решению жителей этих земель.