В Думу внесли законопроект о штрафах за неуважение к символам регионов

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Группа депутатов из Татарстана внесла в Госдуму законопроект о поправках к закону об информации и в Кодекс об административных правонарушениях (КоаП), предусматривающий штрафы за проявления неуважения к официальным символам регионов, документ опубликован в электронной базе парламента. В частности, предлагается ввести ответственность за проявление неуважения к символам регионов в интернете.

Настоящий проект федерального закона разработан в связи с необходимостью решения на законодательном уровне проблемы, связанной с невозможностью законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливать административную ответственность за правонарушения, касающиеся проявления неуважения к государственным символам субъектов Российской Федерации, в случае их совершения в сети «Интернет», — указано в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что должность Рустама Минниханова в составе Госсовета изменена с «президента Республики Татарстан» на «главу Республики Татарстан», соответствующий указ президента РФ размещен на портале правовой информации. Татарстан до недавнего времени оставался единственным субъектом России, руководитель которого именовался президентом согласно конституции республики.

14 декабря 2021 года Госдума приняла закон об организации публичной власти в субъектах России. Он позволяет губернаторам избираться более чем на два срока подряд и запрещает главам регионов именоваться президентами.

Сам Минниханов после принятия закона заявил, что Татарстан, являясь законопослушным регионом, будет исполнять закон о региональной власти, хотя мнение республики и не было услышано в ходе принятия проекта.