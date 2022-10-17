В Госдуму внесены поправки о статусе и правах добровольцев

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Подготовка мобилизованных граждан

В Госдуму внесены и одобрены комитетом по обороне поправки, прописывающие в законах России статус добровольцев. Законопроект касается прав военнослужащих, порядка выплат денежного содержания и других вопросов. Поправки были внесены председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Согласно документу, добровольческие формирования могут создаваться Министерством обороны РФ по решению президента. Поправки определяют порядок создания добровольческих формирований, «содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил РФ за пределами РФ».

Поправки также определяют порядок вступления граждан в добровольческие формирования и исключения из них. Так, гражданин РФ может стать добровольцем путем заключения контракта. На них будет распространяться статус военнослужащих по контракту, говорится в поправках.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, добровольцам, действующим участникам специальной военной операции на Украине (СВО) право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Нормативный акт также распространяется на членов семей военнослужащих.