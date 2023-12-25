Подобные действия поощряются Западом, и, конечно же, руководством Украины. Я думаю, что наши спецслужбы делают всё возможное, но, может, где-то стоит и усилить контроль. Все необходимые выводы на этот счет мы делаем. Гражданам также стоит быть бдительнее, так как война идет не только в зоне СВО. У нас есть опыт в антитеррористической борьбе. Стоит только вспомнить про захват школы в Беслане. Это определенно было организованно западными спецслужбами с целью начать межнациональный вооруженный конфликт между Ингушетией и Северной Осетией. Поэтому к этим вопросам относится нужно серьезно. Буданову, уверен, еще за это орден новый дадут, — отметил Соболев.