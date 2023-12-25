Российские спецслужбы делают все возможное для предотвращения терактов, но контроль стоит усилить, заявил NEWS.ru член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев. Также, по словам парламентария, действия заочно арестованного по обвинению в причастности к терактам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова поощрялись Киевом и странами Запада.
Подобные действия поощряются Западом, и, конечно же, руководством Украины. Я думаю, что наши спецслужбы делают всё возможное, но, может, где-то стоит и усилить контроль. Все необходимые выводы на этот счет мы делаем. Гражданам также стоит быть бдительнее, так как война идет не только в зоне СВО. У нас есть опыт в антитеррористической борьбе. Стоит только вспомнить про захват школы в Беслане. Это определенно было организованно западными спецслужбами с целью начать межнациональный вооруженный конфликт между Ингушетией и Северной Осетией. Поэтому к этим вопросам относится нужно серьезно. Буданову, уверен, еще за это орден новый дадут, — отметил Соболев.
25 декабря Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Буданова, его обвиняют в причастности к 104 терактам, главе ГУР грозит пожизненное лишение свободы. В отношении Буданова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, она начнет действовать после его задержания в РФ или с момента экстрадиции.