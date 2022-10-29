В Госдуме призвали граждан не выкладывать в Сеть видео работы ПВО Депутат Госдумы Колунов призвал граждан не выкладывать в Сеть видео работы ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с NEWS.ru призвал граждан прекратить выкладывать в Сеть видео работы ПВО и «прилетов». По его словам, подобные действия наносят непоправимый урон безопасности страны. Колунов отметил, что если публикации таких видеоматериалов продолжатся, то нижней палате придется вводить ограничительные меры в этом отношении на законодательном уровне.

Всем нашим активным пользователям соцсетей необходимо принять на себя ответственность за видеоинформацию, которую они активно размещают. У обычного гражданина видео с мест взрывов и работы ПВО вызывает только обывательское любопытство, а у заинтересованных лиц, в числе которых представители спецслужб других государств, — профессиональный интерес, — сказал он.

Колунов добавил, что период спокойствия закончился. Необходимо сделать все, чтобы своими действиями не помогать противнику.

Надо понять, что закончился период спокойствия. Не по нашей вине! По этой причине надо сделать все возможное, чтобы не помогать своими действиями противнику. Наши военные, наши участники специальной военной операции сейчас делают все, чтобы сохранить мир. Наша задача — обеспечивать им все возможные для этой цели ресурсы, помогать и поддерживать, — подчеркнул депутат.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что с жителями города, которые продолжают снимать видео работы систем противовоздушной обороны, будут работать сотрудники спецслужб. По его словам, он неоднократно требовал от севастопольцев не выкладывать в Сеть записи со взрывами, однако сейчас «время уговоров закончено».