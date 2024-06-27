В Госдуме предложили укрепить престиж брака неожиданной мерой Депутат Даванков предложил отменить госпошлину на заключение брака

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отменить госпошлину на заключение брака потребовал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), передает ТАСС. Соответствующее обращение он направил обращение министру финансов Антону Силуанову, отметив, что это будет являться значимым символическим фактором для общества о важности и поддержке института брака.

В этой связи считаю необходимым также снизить размер государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей, — указал парламентарий в письме.

Ранее Министерство финансов предложило увеличить госпошлину за расторжение брака почти в восемь раз, до пяти тысяч рублей. Это коснется случаев, когда супруги без общих несовершеннолетних детей разводятся по согласию или если процесс происходит через суд.

В ответ на это член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что увеличение государственной пошлины за развод не повлияет на количество расторжений браков. По ее мнению, изменение пошлины не укрепит семьи.

До этого россиянам рассказали, как безболезненно сообщить супругу о расторжении брака. Психолог Маргарита Алексеева отметила, что не нужно использовать развод как средство манипуляций и шантажа. По словам эксперта, также не стоит пытаться подобрать специальный день для разговора о расторжении брака, поскольку это является попыткой отложить неприятную ситуацию.