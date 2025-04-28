В Думе похвалили военных КНДР за вклад в освобождение Курской области Депутат Колесник: военные КНДР проявили себя с лучшей стороны в боях под Курском

Фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

Руководство КНДР продолжит направлять военных для участия в специальной военной операции на стороне России в соответствии с договором, сообщил «Газете.Ru» член думского комитета по обороне Андрей Колесник. По его словам, в Курской области северокорейские солдаты проявили себя с лучшей стороны.

Военные КНДР проявили себя с лучшей стороны в операциях по освобождению Курской области. Многие, кто сейчас принимает участие в спецоперации, имеют боевой опыт еще с 2014 года, так что это люди, у которых есть чему поучиться. Я думаю, что участие северокорейских военных было полезно для обеих сторон, — сказал парламентарий.

Долгое время не участвующая в войнах армия теряет потенциал. Поэтому солдаты КНДР не только «доблестно помогали» России, но и набрались военной выучки и опыта, считает депутат. Он не исключает, что войска Северной Кореи были готовы участвовать в освобождении Курской области, так как СССР поддерживал КНДР во время войны между Южной и Северной Кореей.

Конечно, северокорейские военные тоже погибают, все погибают. Но они проявили себя героически, выказывая презрение к опасности, это очень важно. Они молодцы, выполняют свои обязательства строго в соответствии с подписанными международными договорами, — отметил Колесник.

По его словам, Пхеньян проявил себя приверженцем законов, чего практически не наблюдается в современном мире. В этом плане «много кто мог бы поучиться у КНДР», заключил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.