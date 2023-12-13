В Думе не оценили идею снижения возраста досрочного выхода на пенсию Депутат Бессараб: снижение возраста досрочного выхода на пенсию сложно объяснить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея о снижении на пять лет продолжительности трудового стажа для получения права на досрочную пенсию будет сложно объяснить, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с Lenta.ru депутат сравнила эту инициативу с попыткой остановить лошадь на скаку.

Как рассказала парламентарий, сегодня для досрочного выхода на пенсию за большой вклад в экономику страны необходимо иметь трудовой стаж 42 года для мужчин и 37 лет — для женщин, его предлагается снизить до 37 лет для мужчин и 32 лет — для женщин.

Все эти 42 года и 37 лет работодателю необходимо выплачивать соответствующие страховые взносы. <...> Если сегодня снизить стаж для мужчин и женщин, то получится, что общий вклад в экономику, в том числе в пенсионный фонд, будет меньше. Достаточно сложно что-то менять в переходный период, это то же самое, что на скаку лошадь останавливать, — заявила Бессараб.

Она напомнила, что сегодня выйти на досрочную пенсию могут граждане, работавшие в опасных или вредных для здоровья условиях. Кроме того, засчитываются страховые периоды по уходу женщины за ребенком. Для военнослужащих стаж учитывается в тройном размере и почти в двойном при несении срочной службы.

Ранее стало известно о планах по внесению на рассмотрение Госдумы законопроекта о снижении возраста досрочного выхода на пенсию. Предлагается установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию в 37 лет для мужчин и 32 года — для женщин. Авторы идеи считают, что новый порядок простимулирует стремление россиян работать официально и позволит вывести из «серой» зоны до 50% заработной платы.