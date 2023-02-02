В Думе хотят доверить командирам арест недисциплинированных военнослужащих В Госдуму внесли законопроект о дисциплинарном аресте военнослужащих при мобилизации

Фото: Николай Федоров/РИА Новости

Военнослужащие убирают снег на территории Отдельного дисциплинарного батальона

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий доверить арест военнослужащих в период мобилизации, военного положения и в военное время командирам воинской части или военному коменданту гарнизона. По мнению авторов законопроекта, это сохранит время и силы армии и позволит не оставлять правонарушения без наказания.

В настоящее время гарнизонные военные суды находятся на значительном удалении от мест дислокации войск, привлекаемых к участию в боевых действиях. В связи с этим нарушитель воинской дисциплины ... должен быть либо доставлен в суд, что существенно увеличивает время наложения дисциплинарного взыскания, потребует отвлечения от выполнения боевых задач иных военнослужащих в целях сопровождения, повлечет затраты материальных средств, либо останется безнаказанным, чем поощряются новые нарушения дисциплины, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в документе перечислены 14 нарушений, по которым уполномоченные начальники смогут арестовать военнослужащего на десять суток. Среди них умышленное уничтожение, порча военного имущества, нарушение правил обращения с оружием. Для командиров отдельно предусмотрено такое наказание за нарушение требований безопасности военной службы, которое привело к гибели или нетрудоспособности военнослужащего.

Ранее врио командующего Центрального военного округа Александр Линьков заявил, что в местных учебных центрах оборудуют гауптвахты для заключения военнослужащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности.