В ДНР утвердили новую официальную символику

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Алексей Сухинин

Депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики I созыва утвердили флаг и герб республики, рассказал полномочный представитель главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин. Соответствующий закон был принят в понедельник, 21 апреля, в ходе пленарного заседания.

Государственный флаг Донецкой Народной Республики является одним из ключевых символов государственной власти наряду с гимном и гербом. Его официальное утверждение на законодательном уровне необходимо для регулирования порядка использования флага, защиты его статуса и недопущения неуважительного обращения, — подчеркнул Сухинин.

До этого в Мариуполе утвердили новые флаг и герб. Они выполнены в бело-синем цвете, который отсылает к Азовскому морю, омывающему город. Цветовое решение герба обозначает также исторические особенности основания города в конце XVIII века греческими переселенцами, а якорь подчеркивает, что Мариуполь является важным морским портом.

Ранее появилась информация, что Центробанк РФ может разместить российский флаг на новых купюрах. С этой инициативой к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной обратился директор Института социально-экономического анализа и программ развития Андрей Шуриков.