В ДНР рассказали, как ВСУ выдали позиции польских наемников в Соледаре Советник Пушилина Гагин: ВСУ обсуждали в радиоэфире позиции польских наемников в Соледаре

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины обсуждали в радиоэфире позиции польских наемников в Соледаре, рассказал в разговоре с РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, это сыграло важную роль во взятии под контроль российских сил этого населенного пункта — по позициям иностранного контингента наносились точные артиллерийские удары.

Даже в том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые, абсолютно не стесняясь, обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег, — сказал Гагин.

Советник врио главы ДНР добавил, что поляков в войсках Украины не любят. По его словам, их подставляют вместо себя на опасные участки фронта и относятся как к «неприятным попутчикам».

Гагин также указал на идущие в разрез цели Польши и Украины. Он считает, что Киев хочет «некоей независимости», в то время как Варшава «жаждет откусить западную часть» республики.

В начале января заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что польские наемники, переброшенные в Марьинку, сообщали в радиопереговорах, что они попали под обстрел и ВСУ оставили их. Он добавил, что на один из сложнейших участков фронта для украинской армии были брошены более 120 наемников из Польши. В приведенных радиопереговорах сообщалось, что ВСУ бьют по позициям своих солдат.