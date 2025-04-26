В ДНР раскрыли, что происходит с обороной ВСУ на всех участках фронта Кимаковский: украинская оборона трещит на всех участках фронта

Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

ВС Украины

Оборона Вооруженных сил Украины трещит по швам абсолютно на всех участках фронта, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он подчеркнул, что такая ситуация с ВСУ наблюдается далеко не только в Донбассе и Курской области, так как у них заканчиваются силы, передает ТАСС.

Освобождение Курщины показывает, что у вооруженных формирований Украины уже нет сил держать все направления в рамках их оборонительных и контрнаступательных операций. Трещит фронт на Донецком направлении, на Купянском направлении, на Белгородском, освобождена Курская область, — сказал Кимаковский.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что после выдворения украинской армии с территории Курской области необходимо создание серой зоны. Российские войска будут оперативно уничтожать любые точки в этой зоне, из которых будут совершаться обстрелы или запускаться дроны. Также Москве теперь необходимо заключить мирные соглашения на своих условиях, добавил парламентарий.

Кроме того, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что поражение ВСУ на Курщине станет сильным ударом по позициям украинского лидера Владимира Зеленского. Он планировал использовать территории региона в качестве козыря, но остался ни с чем.