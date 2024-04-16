В ДНР предложили изменить законодательство в отношении пленных ВСУ Кимаковский: демократизация закона активизирует сдачу в плен украинских военных

Фото: МО Украины

Демократизация законодательства в отношении пленных активизирует переход украинских солдат на сторону России, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Он напомнил, что военнослужащие ВСУ при сдаче в плен и переходе всегда подпадают под уголовную ответственность и оказываются в местах лишения свободы.

Кимаковский объяснил, что обдумывал эту идею вместе с рядом эмигрантов из Украины, представляющих в России ту часть страны, которая хочет жить в добрососедских отношениях. Он призвал российские власти задуматься о смягчении законодательства в отношении пленных для стимуляции их добровольной сдачи в плен.

Мне кажется, необходимо дать им (украинским солдатам. — NEWS.ru) возможность, особенно сегодня, когда на линии фронта уже присутствует много не ярых националистов, а тех, кого принудили воевать против России, переходить на нашу сторону и вместе с нами строить общее будущее, — сказал он.

Кимаковский уточнил, что большинство украинских солдат не хотят воевать против России, но вынуждены это делать под угрозой уголовного преследования на родине. По его словам, благодаря смягчению законодательства в отношении пленных Россия сможет набирать целые дивизии, а также переманивать у ВСУ своих командиров и технику, в том числе и западную.

А если мы еще им предложим за это и материальное вознаграждение, например, за перевод какого-нибудь карателя или какого-то интересного вооружения, то я думаю, что там от заявок отбоя не будет по переходу украинских военнослужащих на нашу территорию, — добавил он.

Кимаковский ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины широко применяют дроны для охоты за мирным населением ДНР, превращая путь от Донецка до Горловки в «дорогу смерти». По его словам, эта практика уже прозвана в народе «эсэсовской».