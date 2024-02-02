В ДНР отменили режим ЧС Пушилин отменил режим ЧС и установил режим повышенной готовности в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин отменил режим «чрезвычайной ситуации» и установил «режим повышенной готовности» в республике, сообщает пресс-служба субъекта в Telegram. Он также призвал обеспечить выполнение основных мероприятий в режиме функционирования «повышенная готовность».

Постановляю: 1. Отменить режим функционирования «чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил территориальной подсистемы ДНР единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ДНР, введенный указом главы ДНР от 30 ноября 2023 года № 582 «О природной чрезвычайной ситуации регионального характера», — говорится в указе.

Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные продвигаются в направлении населенного пункта Курахово в Марьинском районе ДНР. Отмечается, что именно оттуда велся недавний обстрел Донецка.

Ранее Пушилин заявил, что «ошибку» с принадлежностью Одессы и Николаева Украине необходимо исправить, поскольку это русские города, которые должны быть освобождены. Он, в частности, напомнил об исторической принадлежности русскому народу города Николаева, земли вокруг которого были отбиты у крымского ханства в ходе русско-турецких войн.