В ДНР нашли набитый гранатометами газовый баллон Пушилин заявил, что в ДНР нашли тайник диверсантов с гранатометами

Фото: t.me/pushilindenis

Спецслужбы Донецкой Народной Республики обнаружили тайник диверсантов ВСУ с оружием и боеприпасами, который был замаскирован под газовый баллон для транспортировки в другие регионы России, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, найденное оружие предназначалась для совершения диверсий и терактов.

В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Восточного военного округа в поселке Ялта (Мангушский район) выявлен тайник с оружием и боеприпасами, замаскированный под газовый баллон, планируемый к транспортировке в другие регионы РФ для совершения диверсионно-террористических актов, — заявил Пушилин.

Он уточнил, что силовики обнаружили два ручных гранатомета РГД-18, две ручные гранаты Ф-1 и два запала к ним. В настоящее время спецслужбы проводят проверочные мероприятия, по итогам которых будет дана процессуальная оценка.

Ранее Пушилин рассказал, что силовики стали чаще выявлять украинских диверсантов на территории ДНР. По его словам, зачастую вербуют местных жителей, в отношении которых спецслужбы Киева применяют различные методы: от подкупа до запугивания.