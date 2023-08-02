В детских лагерях предложили устанавливать тревожные кнопки Депутат ГД Лантратова предложила устанавливать в детских лагерях тревожные кнопки

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Во всех детских лагерях следует установить тревожные кнопки и системы видеонаблюдения, предложила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Депутат направила обращения профильному министру Сергею Кравцову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, сообщает «Парламентская газета». Поводом для таких инициатив стала информация об изнасиловании несовершеннолетних в детском лагере в Анапе.

Как уточняет парламентарий, необходимо оснастить все организации отдыха для детей системами видеонаблюдения, тревожными кнопками, привлечь к обеспечению безопасности профессиональных сотрудников вневедомственной охраны и проводить инструктаж о действиях в чрезвычайных ситуациях как для детей, как и для персонала. Депутат также попросила Бастрыкина поставить расследование дела об изнасилованиях в Краснодарском крае на личный контроль.

В 2021 году Минпросвещения уже задавалось вопросом, как обеспечить безопасность детских лагерей в рамках борьбы с терроризмом. Тогда учреждения поделили на четыре категории в зависимости от того, сколько детей может находиться на смене одновременно и как часто в регионе за последнее время происходили теракты. В лагерях четвертой категории ввели пропускной режим, в учреждениях третьей установили системы видеонаблюдения, охранную сигнализацию и металлоискатели, а во второй — контрольно-пропускные пункты. Места отдыха, попадающие в первую категорию, дополнительно охраняют сотрудники ЧОП или подразделениями войск нацгвардии. Лантратова уверена, что нужно отказаться от разделения детских лагерей и усилить меры безопасности в каждом.

В Анапе ранее задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на половую неприкосновенность пяти несовершеннолетних девочек в лагере «Счастливое детство». По предварительным данным, он зашел в комнату отдыха и надругался над школьницами 10–12 лет. Одна девочка приехала на отдых из Подмосковья, остальные — из ДНР.