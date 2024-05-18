В деле экс-замминистра Иванова появились новые подробности Суд: фигурант дела экс-замглавы МО Фомин имеет связи в оборонных предприятиях

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Александр Фомин

Бизнесмен Александр Фомин, являющийся фигурантом уголовного дела экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова, обладает значительными связями в оборонных предприятиях, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы. Кроме того, заявили в суде, у мужчины есть возможность угрожать свидетелям.

Обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом заместителя министра обороны и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны и коммерческих структур, <...> обладает реальной возможностью угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства либо иным образом воздействовать на них с целью избежать уголовной ответственности, — сказали в суде.

Помимо этого, в постановлении указано, что у Фомина имеется загранпаспорт, а за рубежом у фигуранта есть близкие знакомые и деловые партнеры. Все озвученные обстоятельства являются основанием для содержания бизнесмена под арестом.

Ранее Александру Фомину избрали меру пресечения. Мужчину заключили под стражу до 23 июня 2024 года. Позднее он подал апелляционную жалобу на решение суда. По версии следствия, предприниматель, находившийся с Ивановым в доверительных отношениях, оказывал обвиняемому услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией зданий.

Адвокат Иванова сообщил размер взятки, в получении которой обвиняют бывшего замглавы МО. Ее эквивалент составляет 1 млрд рублей. По материалам дела, обвиняемый получил средства не деньгами, а строительными услугами.