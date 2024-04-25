В Дагестане задержали 16-летнего «пранкера» за предложение устроить теракт МВД: подростка задержали в Дагестане за предложение сверстнику устроить теракт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего подростка в Дагестане, который по телефону предлагал сверстнику за деньги устроить теракт в людном месте, заявила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. По ее словам, «пранкер» объяснил свои действия тем, что хотел пошутить над знакомым.

Сотрудниками полиции Кумторкалинского района совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Дагестан установлено, что неизвестный предлагал 15-летнему местному жителю за деньги свершить «правосудие» в местах массового скопления людей, — говорится в сообщении.

Согласно информации правоохранителей, подросток с аналогичным предложением звонил еще нескольким ребятам. Одного из них он призвал «взорвать село Коркмаскала за 500 тысяч».

Я подшутить хотел, и через некоторое время это уже разлетелось по группам. Моя шутка обернулась в эту проблему, — отметил «пранкер» на допросе.

Ранее бывший глава карельского поселка Деревянка Олег Дякин устроил дебош в поликлинике Петрозаводска. Персоналу пришлось вызывать наряд Росгвардии. Экс-чиновник требовал от медиков выдать свидетельство о смерти его родственницы, но необходимых документов для этого не предъявил. Получив отказ, он стал угрожать работникам медучреждения расправой, в том числе с применением автомата.