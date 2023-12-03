В Дагестане призвали пересмотреть подход к воспитанию после драки девочек Омбудсмен Дагестана призвала изменить подход к воспитанию после драки девочек

Уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова, после жестокого избиения двумя школьницами ровесницы, заявила, что необходимо пересмотреть подход к воспитанию подростков. Омбудсмен написала на своей странице «Вконтакте», что такого рода осознанные и спланированные действия должны быть наказаны.

Нам все надо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи. Прекратить заниматься формализмом. Оценивать себя количеством проведенных мероприятий, «посчитанных» и «охваченных» детей, раздатых подарков и надетых платочков. Только адресная работа с молодежью, семьей, родителями, — заявила Ежова.

Речь идет о драке, которая произошла в Махачкале. В Сети распространилась видеозапись, на которой две девушки 16 и 17 лет избивали сверстницу, повалив ее на землю и нанося удары руками и ногами, пока потерпевшая извинялась и просила остановиться. По данным МВД, несовершеннолетние уже стоят на учете в ПДН.