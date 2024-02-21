Стало известно, сколько избирательных участков откроют за рубежом ЦИК: голосование на выборах президента России пройдет на 288 участках за рубежом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Голосование на выборах президента РФ будет проходить на 288 избирательных участках в 144 странах, сообщил член ЦИК Павел Андреев, передает ТАСС. При этом 10 участков будут открыты в Абхазии, семь — в казахстанском Байконуре и по одному — на Кипре и в Молдавии.

За пределами территории Российской Федерации будет образован 281 избирательный участок в 144 иностранных государствах, плюс к ним ранее созданные семь избирательных участков на территории города Байконура. Итого число избирательных участков за рубежом составит 288 в 144 иностранных государствах, — сказал Андреев.

Выборы президента России пройдут в период с 15 по 17 марта. Они станут первыми трехдневными выборами в истории страны. Жители ряда регионов смогут проголосовать в дистанционном формате. Для удобства граждан, желающих отдать свой голос не по месту регистрации, был создан специальный сервис «Мобильный избиратель». Получать открепительное удостоверение не нужно.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что было принято 740 тысяч заявок на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ. По ее словам, еще 160 тысяч человек подали заявки на участие в голосовании по месту нахождения, а не регистрации. По мнению Памфиловой, необходимо продолжить кампанию по информированию россиян о возможных формах голосования.