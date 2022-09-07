В ЦИК отчитались о полной готовности к единому дню голосования Памфилова отчиталась о готовности избирательной системы к единому дню голосования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова

Российская избирательная система готова к проведению Единого дня голосования, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России РФ Элла Памфилова. По ее словам, кампания 2022 года стала одной из самых спокойных за последние 10 лет, передает ТАСС.

Избирательная система России полностью готова к проведению единого дня голосования, — сказала Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что, называя избирательную кампанию «спокойной», она не имеет в виду, что она «никакая». По словам Памфиловой, в этом предвыборная гонка «конкурентная, энергичная, живая».

11 сентября россияне будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на эту дату назначены голосования в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно покинули свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

Отметим, что в Москве состоятся муниципальные выборы в 125 из 146 муниципальных образований. В ходе них будут избраны депутаты представительных органов местного самоуправления.