В ЦИК оценили возможность снизить возраст голосования Памфилова назвала снижение возрастного ценза для голосования преждевременным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

Снижать возрастной ценз для голосования на выборах до 16 лет преждевременно, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на форуме «iВолга», трансляцию с которого вела Молодежная избирательная комиссия Самарской области во «ВКонтакте». По ее словам, избиратель должен быть достаточно зрелым, а 16-летние школьники еще не имеют достаточного жизненного опыта.

Мне представляется, что люди, которые идут голосовать, должны быть достаточно зрелыми, 16-летние — это всего лишь школьники, они живут в достаточно тепличных условиях, они еще не научились работать, не знают многих аспектов жизни, — объяснила Памфилова.

Кроме того, считает председатель ЦИК, подростки слишком подвержены различному влиянию. Вопрос о снижении возрастного ценза она предложила рассмотреть позднее, по мере зрелости и самодостаточности граждан.

Ранее стало известно, что сотрудникам Центральной избирательной комиссии могут запретить пользоваться устройствами iPhone и iPad в служебных целях. По информации РИА Новости, соответствующее распоряжение проходит этап подготовки. С чем связано данное решение, не уточняется.