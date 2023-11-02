В ЦИК оценили готовность к выборам в России Член ЦИК Мазуревский: избирательная система России готова к проведению выборов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избирательная система России полностью готова к проведению выборов, сообщил член ЦИК Константин Мазуревский на форуме «Сообщество», передает корреспондент NEWS.ru. Мазуревский заверил, что выборы будут проведены в установленные сроки.

Те страны, которые являются нашей стране недружественными, будут организовывать всевозможные провокации. Проведение избирательной кампании — это хороший повод для них. Но выборы будут проведены в те сроки, которые установлены законом, легитимно, открыто, — сказал член ЦИК РФ.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы президента России в 2024 году несопоставимы по значимости с выборами главы государства 2018 года. По ее словам, предстоящей кампании еще не было равных по ее воздействию на будущее. Памфилова отметила, что сотрудникам ЦИК предстоит большой, серьезный и ответственный труд по организации избирательного процесса в марте 2024 года.

Памфилова допускала, что президентские выборы в 2024 году могут продлиться несколько дней. По словам главы ЦИК, согласно данным опросов, избиратели уже привыкли к такой форме голосования. Памфилова напомнила, что впервые многодневное голосование применили во время пандемии.