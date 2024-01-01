В МИД России пообещали наказать всех причастных к атаке на Донецк МИД РФ: все причастные к террористической атаке на Донецк понесут наказание

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Все причастные и ответственные за массированную атаку Донецка в новогоднюю ночь понесут «неотвратимое наказание», заявили в Министерстве иностранных дел России. В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже приступили к расследованию этого преступления.

Российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления. Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание, — говорится в сообщении.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в ночь на 1 января заявил, что после новогоднего обстрела со стороны ВСУ в Буденновском районе города оказались повреждены многоквартирные дома и автомобиль на улице Независимости. Кроме того, произошло несколько возгораний, в отдельных местах пострадали трубы центрального отопления.

Вечером 31 декабря Кулемзин сообщал, что три человека получили ранения в Петровском районе Донецка во время обстрела украинской армией. С 09:00 до 21:00 территория города 12 раз подверглась атакам, в результате чего были ранены женщина и двое мужчин. Также, по словам главы Донецка, в направлении Киевского, Кировского, и Петровского районов ВСУ выпустили 23 снаряда калибром 155 мм и сбросили два взрывоопасных предмета с БПЛА.