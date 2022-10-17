«В чудесный сад не привезли дров»: Захарова о поставках СПГ в Европу Захарова: Евросоюз недооценил свою зависимость от СПГ из Китая

Фото: МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова предположила в своем Telegram-канале, что Евросоюз не ожидал остановки поставок сжиженного природного газа из Китая, о которой стало известно недавно. По ее мнению, Европа в очередной раз недооценила степень своей зависимости от других стран.

Ждём комментариев Борреля. Думаю, они будут, как всегда, творческими. Что-нибудь про то, как в «чудесный сад цивилизованной Европы не привезли дров из дремучих джунглей», — написала Захарова.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Китай приостановит продажу сжиженного природного газа (СПГ) покупателям в Европе, а также в другие страны Азии. Отмечается, что такое решение Китая вызвано желанием обеспечить зимний отопительный сезон в своей стране. Такие шаги Пекина, сообщает агентство, могут привести к сокращению поставок сжиженного газа в Европу и обострить энергетический кризис.

В настоящее время страны Европы продолжают заполнять свои хранилища газа. По данным Gas Infrastructure Europe, уровень запасов составляет около 92%. Во многом это происходит за счет покупки сжиженного газа и поставок топлива по альтернативным трубопроводам.