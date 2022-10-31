«Чушь!»: Песков отреагировал на высказывание о клонах Путина Песков назвал чушью высказывание Буданова о клонах Путина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова об использовании двойников Владимиром Путиным, назвав его чушью, сообщает ТАСС.

Как можно это прокомментировать? Как чушь! — отметил Песков.

Ранее глава украинского ГУР выступил с утверждением о «двойниках Путина» в интервью для издания Daily Mail. Позже выдержки из разговора с журналистами газеты опубликовали в официальном Telegram-канале управления.

До этого на вопрос о двойнике ответил сам Путин. Президент России рассказал, что незадолго до вступления в должность ему предлагали использовать дублёра для безопасности, но он отказался. По словам главы государства, предложение прозвучало «в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом».

Песков уже говорил, что у Путина нет кабинетов-двойников в резиденциях для того, чтобы никто не мог понять, где на самом деле находится глава страны. Поводом для комментария стали сообщения СМИ, что для Путина сделали два одинаковых кабинета в разных резиденциях. Таким способом усложняется возможность определить местонахождение президента, рассказывали журналисты.