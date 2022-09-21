В Чечне заявили об ответственности США за угрозу «нового Чернобыля» Кадыров назвал США ответственными в обстрелах ЗАЭС

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об ответственности США в обстреле ЗАЭС, в результате которого едва «не случился новый Чернобыль». В своем Telegram-канале он отметил, что удар вели из РСЗО американского производства, указав на найденные осколки крупнокалиберного снаряда.

Покажите эти материалы крупным планом простым европейцам и гражданам США. Пусть делают выводы о том, кто именно убивает мирное население Донбасса и подводит человечество к очередной ядерной катастрофе, — написал Кадыров.

Ранее в пресс-службе Энергодара сообщили, что ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, в результате чего нанесли повреждения высоковольтной линии электропередачи и оборудованию связи одного из энергоблоков. Спустя час после обстрела персонал станции наладил питание энергоблока № 6, а дизель-генераторы этого энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства.

До этого в ВГА Энергодара рассказали, что спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской АЭС, где находились сотрудники объекта, получили повреждения из-за обстрела 20 сентября со стороны ВСУ. ВГА обвинила Киев в ведении политики ядерного терроризма на фоне собственного бессилия.