В Чечне развеяли слух о медицинском приборе у Кадырова на встрече с Путиным Дудаев: прибор на пальце Кадырова на встрече с Путиным был счетчиком молитв

Фото: kremlin

Владимир Путин с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым

Прибор, замеченный на пальце главы Чечни Рамзана Кадырова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, был не медицинским, а счетчиком молитв, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В своем Telegram-канале он утверждает, что счетчик молитв глава региона носит с собой практически всегда.

После встречи Рамзана Кадырова с Владимиром Путиным некоторые СМИ комментируют предмет на руке главы ЧР, подчеркивая, что он похож на медицинский прибор. Объяснение этому весьма прозаично: на пальце Рамзана Кадырова электронные четки — это счетчик молитв, который глава региона носит с собой практически всегда, — говорится в сообщении.

Ранее Путин и Кадыров на встрече в Кремле поспорили из-за республики. Они разошлись во мнениях об источниках благосостояния Чечни. Кадыров доложил, что в республике «всё очень неплохо» и в этом заслуга Путина. При этом президент считает, что положение в республике зависит от ее народа.

Также на встрече в Кремле Кадыров заявил, что военные из Чечни выполняют все приказы верховного главнокомандующего в ходе СВО и будут действовать до победного конца. Глава государства в ответ просил передать самые наилучшие слова и благодарность чеченцам в зоне боевых действий.