В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Руслан Хасбулатов, 2014 год

В Чечне прошло прощание с последним председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым, передает РИА Новости. На церемонии присутствовали не только коллеги, близкие и родственники усопшего, но и люди, которые с ним не были лично знакомы, поскольку экс-политик и его семья пользуются большим авторитетом в республике.

Тело Хасбулатова вынесли из дома в поселке Калинина в Грозном, после чего, соблюдая религиозные обряды, участники процессии направились в родовое село Хасбулатова Толстой-юрт. В этом месте он будет похоронен.

Во вторник, 3 января, стало известно о смерти последнего председателя Верховного Совета РСФСР. Он умер в возрасте 80 лет. В июне 2022 года Руслан Хасбулатов давал большое интервью NEWS.ru. В нем он признал, что парламентаризм на постсоветском пространстве проиграл авторитаризму. По словам политика, страны СНГ встали на путь авторитаризма после путча Ельцина в 1993 году.

Несмотря на карьерный рост на закате СССР, из-за кардинальных изменений в начале 90-х ему пришлось забыть о политической деятельности и уйти в мир науки. Находясь в тени от общественной жизни, он продолжал следить за происходящим в стране и иногда позволял себе жесткие высказывания. В материале NEWS.ru описаны главные этапы жизни Хасбулатова.