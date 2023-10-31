В Чечне пресекли попытку массовых беспорядков на фоне погромов в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Чечне пресекли попытку провокации через фейковые призывы на фоне массовых беспорядков в Дагестане, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, СМИ региона во главе с министром по национальной политике, внешним связям печати и информации Ахмедом Дудаевым вовремя обратили внимание на подозрительные материалы.

Попытка подобной провокации была очень оперативно пресечена прошедшей ночью и в самой Чеченской Республике. СМИ региона во главе с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым вовремя обратили внимание на фейковые призывы и предостерегли жителей от необдуманных действий. Полицейские и росгвардейцы также были приведены в готовность, чтобы среагировать на любую провокацию, — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что погромы и призывы к расправе над евреями на фоне ближневосточного конфликта допускать нельзя, поскольку это является расшатыванием ситуации изнутри, в том числе никто не должен митинговать и разыскивать лиц еврейской национальности. По словам политика, такие действия будут решительно пресекаться властями.

Также Кадыров подчеркнул, что можно говорить об «израильском фашизме», который не уступает «гитлеровскому». По словам главы республики, в Газе происходит геноцид, жертвами которого стали несколько тысяч невинных граждан.