В Чечне появился новый город Кадыров сообщил, что в Чечне появился новый город Ойсхара

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В Чечне 1 января 2024 года появился новый город Ойсхара, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По словам политика, событие должно способствовать росту благополучия граждан, власти планируют содействовать развитию города, а также привлекать инвестиции в Ойсхарскую агломерацию.

Первый день наступившего нового года ознаменовался для Чеченской Республики появлением нового города Ойсхара. <...> В Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. Теперь данный населенный пункт получил городской статус, что, безусловно, должно положительно отразиться на его дальнейшем развитии, способствовать росту благополучия местных жителей, — говорится в сообщении.

Также Кадыров заявил, что в городе создадут наиболее благоприятные условия для бизнеса, благодаря чему появятся новые рабочие места. Госдеятель отметил, что это принесет пользу для населения и республики. Глава региона поздравил жителей, пожелал им успехов и выразил надежду, что Ойсхара станет гордостью Чечни.

Ранее Кадыров оценил первые экспериментальные образцы «джихад-машины» — легкого военного автомобиля, спроектированного на базе шасси «УАЗ-Патриот», «ГАЗ-Соболь» и «ГАЗ-Садко». По словам чеченского лидера, машины в ближайшее время отправят на передовую в зону СВО.