В Центральной России на боевое патрулирование вывели установки «Ярс» Минобороны: на боевое патрулирование в Тверской области выведены пусковые установки «Ярс»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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В Тверской области на маршруты боевого патрулирования вывели пусковые установки комплекса «Ярс», сообщает пресс-служба Минобороны России. Как рассказали в ведомстве, расчеты ПГРК совершат марш протяженностью до 100 км, а также выполнят другие поставленные задачи в рамках учений.

В Бологовском ракетном соединении (Тверская область) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК «Ярс». <...> Они выполнят задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения, — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что мероприятия направлены на проверку готовности личного состава и военной техники к длительному несению дежурства.

Ранее военный эксперт полковник Анатолий Матвийчук высказал мнение, что Россия показала миру кадры установки межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» не с целью запугать мир а чтобы показать непрогибаемость перед Западом. При этом он заявил, что показывать российское вооружение необходимо, чтобы западным странам было страшно и некомфортно жить в мире, «который они пытаются прогнуть». Также специалист напомнил о том, что Запад тоже демонстрирует перебрасываемое на Украину вооружение