Вероятность «жесткой посадки» мировой экономики снизилась, но темпы ее роста замедлились, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, глобальной рецессии удалось избежать и теперь многие ожидают снижения ключевых ставок ведущими центробанками. Это, отмечает она, поддержит мировой экономический рост.
Происходит замедление темпов роста мировой экономики. Но все же удалось избежать «жесткой посадки». И ее вероятность в этом году стала чуть меньше, чем была в прошлом году, — приводит агентство слова руководителя ЦБ.
Ранее стало известно о возросшей инфляции во Франции, которая является второй крупнейшей экономикой Европы. Отмечается, что в месячном исчислении цены выросли на 0,1%. Этот показатель оказался ниже прогнозов экономистов, но выше отрицательного уровня прошлого месяца. В годовом же исчислении, по данным на 4 января, инфляция составила 4,1%. Это выше ноябрьского показателя в 3,9%.
Тем временем, многие страны задумались над альтернативами международных трансграничных платежей по системе SWIFT. По словам Эльвиры Набиуллиной, эта система становится рискованной, тогда как бизнес заинтересован в развитии экономических, торговых и инвестиционных отношений.