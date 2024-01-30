В ЦБ оценили вероятность «жесткой посадки» мировой экономики в 2024 году Набиуллина: вероятность жесткой посадки мировой экономики снизилась

Вероятность «жесткой посадки» мировой экономики снизилась, но темпы ее роста замедлились, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, глобальной рецессии удалось избежать и теперь многие ожидают снижения ключевых ставок ведущими центробанками. Это, отмечает она, поддержит мировой экономический рост.

Происходит замедление темпов роста мировой экономики. Но все же удалось избежать «жесткой посадки». И ее вероятность в этом году стала чуть меньше, чем была в прошлом году, — приводит агентство слова руководителя ЦБ.

Ранее стало известно о возросшей инфляции во Франции, которая является второй крупнейшей экономикой Европы. Отмечается, что в месячном исчислении цены выросли на 0,1%. Этот показатель оказался ниже прогнозов экономистов, но выше отрицательного уровня прошлого месяца. В годовом же исчислении, по данным на 4 января, инфляция составила 4,1%. Это выше ноябрьского показателя в 3,9%.

Тем временем, многие страны задумались над альтернативами международных трансграничных платежей по системе SWIFT. По словам Эльвиры Набиуллиной, эта система становится рискованной, тогда как бизнес заинтересован в развитии экономических, торговых и инвестиционных отношений.