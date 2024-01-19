В ЦБ рассказали о долгах России Внешний долг России сократился на $57 млрд в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский внешний долг по состоянию на 1 января 2024 года составил $326,6 млрд, сообщила пресс-служба ЦБ РФ. По сравнению с началом 2023 года долг сократился на 14,9%, или на $57,1 млрд.

Основной вклад внесло сокращение обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования. Опережающими темпами сокращалась задолженность органов государственного управления, что обусловлено уменьшением объема российских суверенных ценных бумаг в распоряжении нерезидентов, в том числе в результате их планового погашения, — сообщили в ЦБ.

На начало 2022 года внешний долг РФ составлял $478,2 млрд, согласно информации ЦБ. По данным Всемирного банка, по итогам 2022-го внешний долг России увеличился только перед Индией. Задолженность перед Нью-Дели тогда выросла на 25% за год и составила $777 млн. Кроме того, согласно анализу ВБ, в том же году у России было еще два независимых кредитора — Южная Корея и Франция.

Ранее экономист Михаил Беляев рассказал, что у мировой экономики могут быть проблемы из-за госдолга США, поскольку Соединенные Штаты занимают 17-18% мирового производства и торговли. По его словам, долговые проблемы могут возникнуть в том числе у Китая, который является крупный держателем американских ценных бумаг, а также у Японии и Великобритании.