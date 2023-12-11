В ЦБ рассказали, как продать заблокированные иностранные активы ЦБ: россияне смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам

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Российские инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам, сообщил Центробанк в пресс-релизе. Регулятор определил порядок действий при обмене ценными бумагами. Отмечается, что лимит по заявкам составит 100 тысяч рублей.

Каждый инвестор может подать заявки на общую сумму не более 100 тысяч рублей. Порядок расчета стоимости бумаг, выставляемых на продажу, также установит правительственная комиссия. Такие ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства за проданные ценные бумаги поступят на счета, которые укажут российские инвесторы. При этом никаких ограничений на распоряжение этими деньгами не будет.

В Центробанке добавили, что торги могут быть запущены, после того как правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения. Только после этого брокеры будут обязаны проинформировать своих клиентов.

Ранее сообщалось, что СПБ Биржа начала подготовку к обмену заблокированных активов российских инвесторов в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Документ разрешает нерезидентам выкупать у российских клиентов средства со счетов типа C.