В ЦБ предложили создать социальный банковский вклад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центробанке России предложили создать социальный банковский вклад для россиян с небольшими доходами, который подразумевает гарантированное начисление дохода по проценту, привязанному к ключевой ставке, сообщает «Парламентская газета». Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что данная мера будет стимулировать установление более высоких процентов по небольшим вкладам. Он пояснил, что банки больше заинтересованы в привлечении крупных вкладов, и ощутимые доходы по проценту можно получить именно от них, тогда как большинство россиян может сделать лишь небольшой вклад, за который полагается небольшой процент.

Банки заинтересованы, чтобы приносили большие вклады, естественно, включаются разные стимулы, в том числе повышенные проценты. Но получается так, что, если вклад маленький, а у большей части населения они небольшие — в среднем около 200 тысяч рублей, — то для этой категории вкладчиков процент, как правило, ниже. Поэтому Центробанк решил простимулировать установление более высоких процентов для низкообеспеченных граждан, — отметил Аксаков.

Помимо того, регулятор предложил ввести такой инструмент, как социальный банковский счет, который также будет начислять проценты на его остаток в зависимости от ключевой ставки. Переводы, платежи и снятие наличных с этой карты ЦБ предложил освободить от комиссии.

В Госдуме ранее предложили создать стейблкоин, обеспеченный золотом Дальнего Востока. Председатель комитета палаты по финрынку Анатолий Аксаков уточнил, что выпуск криптовалюты, стабилизированной за счет ее привязки к обычным активам, возможен в ближайшее время, если это потребуется. Депутат отметил, что в Госдуме предлагают множество инициатив на тему создания стейблкоинов.