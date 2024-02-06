В ЦБ назвали отрасль, где ждут роста зарплат Аналитики Банка России допустили продолжение роста зарплат в промышленности

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Рост зарплат в промышленности может продолжиться на фоне нехватки кадров и создания новых рабочих мест, считают в департаменте исследований и прогнозирования Банка России. По мнению аналитиков, это может потребовать продолжительного сохранения жестких денежно-кредитных условий со стороны ЦБ.

Усиление недостатка квалифицированных работников в промышленности в январе и ускоренные темпы создания рабочих мест в конце 2023 года позволяют ожидать, что в ближайшее время заработные платы могут продолжить расти, в то время как возможности для расширения предложения товаров и услуг темпами, достаточными для удовлетворения спроса, отсутствуют, — указали эксперты.

Расширение предложения в целом отставало от роста спроса, отметили в департаменте ЦБ. В результате это привело к нарастанию инфляционного давления в экономике, указали эксперты. В Банке России отметили, что данные выводы могут не совпадать с официальной позицией регулятора.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные исследования SuperJob сообщил, что зарплаты гражданских специалистов в России на фоне нехватки кадров вступили в конкуренцию с ВПК и армией. По данным агентства, в результате оплата за участие в СВО перестала казаться очень высокой.